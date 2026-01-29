Рейтинг@Mail.ru
Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/osobnyak-2070886302.html
Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе
Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе - РИА Новости, 29.01.2026
Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе
Особняк в Казани, который суд в 2025 году изъял у режиссера Тимура Бекмамбетова, продадут на аукционе, свидетельствуют документы, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:20:00+03:00
2026-01-29T02:20:00+03:00
казань
республика татарстан (татарстан)
тимур бекмамбетов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003245806_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_d9e25d69784fccdf79195e7871b1303a.jpg
https://ria.ru/20260128/sud-2070723153.html
https://ria.ru/20260124/pravitelstvo-2070026123.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003245806_449:0:2322:1405_1920x0_80_0_0_0306f70a10613f82e6cde9e9794d49a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, республика татарстан (татарстан), тимур бекмамбетов
Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Тимур Бекмамбетов
Изъятый у Бекмамбетова особняк продадут на аукционе

РИА Новости: изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани продадут на аукционе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тимур Бекмамбетов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Особняк в Казани, который суд в 2025 году изъял у режиссера Тимура Бекмамбетова, продадут на аукционе, свидетельствуют документы, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) - Апанаевой 1873 года постройки, который признан объектом культурного наследия. В здании по адресу улица Шигабутдина Марджани, дом 44, пять помещений, их общая площадь - 204,2 "квадрата".
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Кассация поддержала изъятие холдинга "Главпродукт" в пользу России
Вчера, 11:37
Согласно документам, начальная цена - 9 323 465,7 рубля, шаг аукциона - 5% от нее, или 466 173 рубля. При этом покупатель обязан провести работы для сохранения объекта культурного наследия. Их стоимость оценивается в 91 777 810 рублей.
Заявки принимаются до 17.00 26 февраля, аукцион пройдет 3 марта.
Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани изъял особняк у Бекмамбетова. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, иск к режиссеру "об изъятии бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия" подал районный прокурор. Прокуратура организовала проверку "по вопросу установления собственника, оснований распоряжения, соблюдении требований о сохранении, консервации, охранных обязательств, а также безопасности объекта культурного наследия".
"По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, разработанная научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования на рассмотрение и согласование в адрес комитета (Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия - ред.) не поступала, задание от 6 апреля 2021 года... выданное правообладателю, не выполнено, ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия не проводятся", - говорится в материалах.
Суд счел доводы прокуратуры убедительными и принял решение об изъятии особняка. Согласно документам, решение вынесено заочно, Бекмамбетов в суде не присутствовал.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ
24 января, 08:16
 
КазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Тимур Бекмамбетов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала