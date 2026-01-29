Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана
Хорошие новости
 
18:00 29.01.2026
В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана
В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана - РИА Новости, 29.01.2026
В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана
Занесенного в Красную книгу России белоплечего орлана с поврежденным крылом спасли в Нижнем Новгороде, сообщил Росприроднадзор. РИА Новости, 29.01.2026
хорошие новости
происшествия
россия
нижний новгород
охотское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
нижний новгород
охотское море
В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана

В Нижнем Новгороде спасли белоплечего орлана с поврежденным крылом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Занесенного в Красную книгу России белоплечего орлана с поврежденным крылом спасли в Нижнем Новгороде, сообщил Росприроднадзор.
Краснокнижная птица была обнаружена сотрудниками нижегородского зоопарка "Лимпопо" на автомобильной стоянке. Орлан был оставлен неизвестными в обычном синтетическом мешке.
"В настоящее время птица находится на карантине в зоопарке. В ходе ветеринарного осмотра установлено, что возраст птицы составляет 3 года. У нее выявлена травма крыла и истощение. Сейчас орлан проходит необходимое лечение и восстанавливает силы под присмотром сотрудников зоопарка и надзором инспекторов Росприроднадзора", - говорится в сообщении.
После выздоровления редкой птицы будет принято решение о ее дальнейшей судьбе и возможности выпуска в естественную среду обитания.
Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России. Он гнездится на Камчатском полуострове, на Курилах, в прибрежной зоне вокруг Охотского моря, в низовьях реки Амур, на севере Сахалина и на Шантарских островах.
Краснокнижную кабаргу спасли и выпустили в леc в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу
10 октября 2025, 04:17
 
Хорошие новости
 
 
