В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана

"В настоящее время птица находится на карантине в зоопарке. В ходе ветеринарного осмотра установлено, что возраст птицы составляет 3 года. У нее выявлена травма крыла и истощение. Сейчас орлан проходит необходимое лечение и восстанавливает силы под присмотром сотрудников зоопарка и надзором инспекторов Росприроднадзора", - говорится в сообщении.