В Нижнем Новгороде спасли раненого краснокнижного белоплечего орлана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Занесенного в Красную книгу России белоплечего орлана с поврежденным крылом спасли в Нижнем Новгороде, сообщил Росприроднадзор.
Краснокнижная птица была обнаружена сотрудниками нижегородского зоопарка "Лимпопо" на автомобильной стоянке. Орлан был оставлен неизвестными в обычном синтетическом мешке.
«
"В настоящее время птица находится на карантине в зоопарке. В ходе ветеринарного осмотра установлено, что возраст птицы составляет 3 года. У нее выявлена травма крыла и истощение. Сейчас орлан проходит необходимое лечение и восстанавливает силы под присмотром сотрудников зоопарка и надзором инспекторов Росприроднадзора", - говорится в сообщении.
После выздоровления редкой птицы будет принято решение о ее дальнейшей судьбе и возможности выпуска в естественную среду обитания.
Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России. Он гнездится на Камчатском полуострове, на Курилах, в прибрежной зоне вокруг Охотского моря, в низовьях реки Амур, на севере Сахалина и на Шантарских островах.
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу
10 октября 2025, 04:17