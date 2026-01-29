https://ria.ru/20260129/orban-2070921310.html
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского - РИА Новости, 29.01.2026
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:31:00+03:00
2026-01-29T10:31:00+03:00
2026-01-29T10:31:00+03:00
в мире
венгрия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070908315.html
https://ria.ru/20260129/germaniya-2070879537.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
Орбан: Венгрия будет твердо противостоять вступлению Украины в ЕС
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не допустит вступления Украины в ЕС, заявил
премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений. Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", — написал он в соцсети Х.
Орбан отметил, что жители его страны отвергают ускоренное членство Украины в ЕС ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира в Венгрии.
На прошлой неделе Владимир Зеленский
потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерскаяэкономика оказалась бы разрушена. Онтакже заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев
продолжать конфликт — один из методов колонизации.