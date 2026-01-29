Орбан резко ответил на новое требование Зеленского

"Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений. Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", — написал он в соцсети Х.