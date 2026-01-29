Рейтинг@Mail.ru
10:31 29.01.2026
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского
2026-01-29T10:31:00+03:00
в мире, венгрия, украина
В мире, Венгрия, Украина
Орбан резко ответил на новое требование Зеленского

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не допустит вступления Украины в ЕС, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее, Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что. Им все равно, что думают люди, пока лишь немногие европейские правительства обладают достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Венгрия — одно из таких исключений. Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление", — написал он в соцсети Х.
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Орбан отметил, что жители его страны отвергают ускоренное членство Украины в ЕС ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира в Венгрии.
На прошлой неделе Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Глава МИД Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерскаяэкономика оказалась бы разрушена. Онтакже заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киевпродолжать конфликт — один из методов колонизации.
"Это невозможно": Мерц в резкой форме отказал Украине
В мире Венгрия Украина
 
 
Заголовок открываемого материала