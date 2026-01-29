https://ria.ru/20260129/opozdaniya-2070887908.html
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за постоянные опоздания на работу
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за постоянные опоздания на работу - РИА Новости, 29.01.2026
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за постоянные опоздания на работу
Постоянные опоздания на работу грозят сотруднику рядом дисциплинарных взысканий от выговора до увольнения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра... РИА Новости, 29.01.2026
Юрист рассказал, что грозит сотруднику за постоянные опоздания на работу
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Постоянные опоздания на работу грозят сотруднику рядом дисциплинарных взысканий от выговора до увольнения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Постоянные опоздания грозят сотруднику дисциплинарными взысканиями: от замечания и выговора до увольнения за неоднократное неисполнение обязанностей, если уже есть взыскание", - рассказал Хаминский
.
Юрист уточнил, что руководитель может уволить такого сотрудника только за отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд или за систематические нарушения.
"Однако вычитать деньги из оклада или штрафовать за опоздание работодатель не имеет права", - подчеркнул Хаминский.
Он также напомнил, какие причины опоздания на работу можно назвать уважительными с точки зрения трудового законодательства. В частности, это объективные обстоятельства, не зависящие от работника, такие как болезнь, вызов в государственные органы (суд, военкомат и другие), чрезвычайные ситуации, такие как ДТП, стихийные бедствия и другие, отметил Хаминский.