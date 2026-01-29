https://ria.ru/20260129/opasnost-2070878875.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 29.01.2026
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, сообщило МЧС по региону. РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
2026
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность