В ООН сочли, что к Крыму и Донбассу неприменимо право на самоопределение
21:50 29.01.2026 (обновлено: 23:31 29.01.2026)
В ООН сочли, что к Крыму и Донбассу неприменимо право на самоопределение
В ООН сочли, что к Крыму и Донбассу неприменимо право на самоопределение - РИА Новости, 29.01.2026
В ООН сочли, что к Крыму и Донбассу неприменимо право на самоопределение
В отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 29.01.2026
В ООН сочли, что к Крыму и Донбассу неприменимо право на самоопределение

Гутерреш: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо

Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 29 янв — РИА Новости. В отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«

"После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", — сказал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Гутерреша диким выводом.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он добавил, что секретариат Организации Объединенных Наций и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины
Лавров прокомментировал выборочный подход ООН по теме Украины
Вчера, 18:50
 
