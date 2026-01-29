В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности

ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Полковник полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Дмитрий Нагибин задержан в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, сотрудники управления с декабря 2021 по апрель 2025 года брали взятки с владельцев незаконного игорного бизнеса в Омске. В пресс-службе областного УМВД РИА Новости подтвердили, что Нагибин задержан, а собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы.
"Предварительно установлено, что в период с декабря 2021 года по апрель 2025 года должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере за бездействие и непринятие мер по пресечению противоправной деятельности граждан, связанной с организацией и проведением азартных игр на территории Омска", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При подтверждении вины сотрудники будут уволены из полиции и предстанут перед судом.