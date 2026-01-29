Рейтинг@Mail.ru
В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/omsk-2070999920.html
В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности
В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности - РИА Новости, 29.01.2026
В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности
Полковник полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Дмитрий Нагибин задержан в Омске, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:04:00+03:00
2026-01-29T15:04:00+03:00
происшествия
омск
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20260129/sud-2070994091.html
https://ria.ru/20260129/krym-2070929012.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности

Полковника полиции задержали в Омске за взятки с владельцев игорного бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Полковник полиции управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Дмитрий Нагибин задержан в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, сотрудники управления с декабря 2021 по апрель 2025 года брали взятки с владельцев незаконного игорного бизнеса в Омске. В пресс-службе областного УМВД РИА Новости подтвердили, что Нагибин задержан, а собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
Вчера, 14:50
"Предварительно установлено, что в период с декабря 2021 года по апрель 2025 года должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере за бездействие и непринятие мер по пресечению противоправной деятельности граждан, связанной с организацией и проведением азартных игр на территории Омска", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При подтверждении вины сотрудники будут уволены из полиции и предстанут перед судом.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Организатор нелегальной миграции в Крыму получил пять лет колонии
Вчера, 11:02
 
ПроисшествияОмскОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала