В Омске задержали полковника полиции управления экономической безопасности

"Предварительно установлено, что в период с декабря 2021 года по апрель 2025 года должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере за бездействие и непринятие мер по пресечению противоправной деятельности граждан, связанной с организацией и проведением азартных игр на территории Омска", - сообщили в пресс-службе ведомства.