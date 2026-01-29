Рейтинг@Mail.ru
В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника
09:11 29.01.2026 (обновлено: 09:32 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/omsk-2070908040.html
В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника
В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника
Водитель троллейбуса проехал на красный свет и сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Омске, рассказали РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:11:00+03:00
2026-01-29T09:32:00+03:00
В Омске троллейбус проехал на красный и сбил школьника

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Водитель троллейбуса проехал на красный свет и сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Омске, рассказали РИА Новости в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел утром на проспекте Карла Маркса в Омске, недалеко от ТЦ "Каскад". Водитель троллейбуса проехал на красный сигнал светофора и сбил школьника, переходящего по пешеходному переходу. Омская прокуратура взяла на контроль ход проверки случившегося.
"Предварительно установлено, что сегодня около 07.50 (04.50 мск - ред.) водитель троллейбуса, следующий по проспекту К. Маркса в Омске по маршруту № 4 с пассажирами, проехал на перекресток с улицы Циолковского на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнего мальчика, начавшего переходить дорогу по пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.
Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
