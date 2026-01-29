Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении

"Обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в области судостроения, развития портовой инфраструктуры и морского судоходства. Отдельное внимание уделено развитию международных транспортных коридоров, безопасности судоходства, совершенствованию нормативно-правовой базы в морской сфере", - говорится в сообщении.

"Российская сторона, в частности, предложила Маскату проекты новых рыболовецких, пассажирских, вспомогательных судов, возможности взаимодействия по проектам судов на подводных крыльях, на воздушной подушке и электрической тяге. Отдельное внимание уделено возможностям Трансарктического коридора и перспективам совместного использования Международного транспортного коридора "Север-Юг", - отмечается в сообщении.