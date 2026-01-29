https://ria.ru/20260129/oman-2071010345.html
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении - РИА Новости, 29.01.2026
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении, в том числе создании новых рыболовецких и пассажирских судов, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:31:00+03:00
2026-01-29T15:31:00+03:00
2026-01-29T15:31:00+03:00
россия
оман
николай патрушев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная судостроительная корпорация
fesco
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1808e961d24c63c8eb979b9c18902bb8.jpg
https://ria.ru/20260129/patrushev-2070903388.html
россия
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74b0a89498cad9d29300d5096b1f3f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, николай патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация, fesco
Россия, Оман, Николай Патрушев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная судостроительная корпорация, FESCO
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении
Россия предложила Оману сотрудничество в проектах по судостроению
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении, в том числе создании новых рыболовецких и пассажирских судов, сообщила
пресс-служба Морской коллегии РФ.
Помощник президента России
, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
в рамках рабочей поездки в Оман
встретился с министром транспорта, коммуникаций и информационных технологий страны Саидом Аль-Маавали.
"Обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в области судостроения, развития портовой инфраструктуры и морского судоходства. Отдельное внимание уделено развитию международных транспортных коридоров, безопасности судоходства, совершенствованию нормативно-правовой базы в морской сфере", - говорится в сообщении.
В переговорах также участвовали представители Минпромторга
, Минтранса России, Объединенной судостроительной корпорации
, логистических операторов FESCO
, "Совкомфлот
" и "Дело".
"Российская сторона, в частности, предложила Маскату проекты новых рыболовецких, пассажирских, вспомогательных судов, возможности взаимодействия по проектам судов на подводных крыльях, на воздушной подушке и электрической тяге. Отдельное внимание уделено возможностям Трансарктического коридора и перспективам совместного использования Международного транспортного коридора "Север-Юг", - отмечается в сообщении.