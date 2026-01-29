Рейтинг@Mail.ru
15:31 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/oman-2071010345.html
Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении, в том числе создании новых рыболовецких и пассажирских судов, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ. РИА Новости, 29.01.2026
россия, оман, николай патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация, fesco
Россия, Оман, Николай Патрушев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная судостроительная корпорация, FESCO
Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия предложила Оману сотрудничество в судостроении, в том числе создании новых рыболовецких и пассажирских судов, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Оман встретился с министром транспорта, коммуникаций и информационных технологий страны Саидом Аль-Маавали.
"Обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в области судостроения, развития портовой инфраструктуры и морского судоходства. Отдельное внимание уделено развитию международных транспортных коридоров, безопасности судоходства, совершенствованию нормативно-правовой базы в морской сфере", - говорится в сообщении.
В переговорах также участвовали представители Минпромторга, Минтранса России, Объединенной судостроительной корпорации, логистических операторов FESCO, "Совкомфлот" и "Дело".
"Российская сторона, в частности, предложила Маскату проекты новых рыболовецких, пассажирских, вспомогательных судов, возможности взаимодействия по проектам судов на подводных крыльях, на воздушной подушке и электрической тяге. Отдельное внимание уделено возможностям Трансарктического коридора и перспективам совместного использования Международного транспортного коридора "Север-Юг", - отмечается в сообщении.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев
Вчера, 08:27
 
РоссияОманНиколай ПатрушевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная судостроительная корпорацияFESCO
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
