Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 29.01.2026 (обновлено: 12:31 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/obse-2070950794.html
Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ
Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ - РИА Новости, 29.01.2026
Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ
Контакты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас поставлены на "паузу",... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:09:00+03:00
2026-01-29T12:31:00+03:00
обсе
одкб
в мире
европа
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046590277.html
https://ria.ru/20251113/mirotvorets-2054835893.html
европа
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_abe421ff59fff2b051e379e32485ec8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, одкб, в мире, европа, евразия
ОБСЕ, ОДКБ, В мире, Европа, Евразия
Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ

Генсек ОДКБ Масадыков заявил о готовности возобновить взаимодействие с ОБСЕ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контакты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас поставлены на "паузу", при этом ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.
"В том, что касается взаимодействия с ОБСЕ, то здесь, в силу нынешней напряженности на континенте, перенесенной некоторыми западными страны в стены общеевропейской организации, контакты не по нашей инициативе оказались поставлены на "паузу". Разумеется, при этом мы внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ, готовы к возобновлению взаимодействия", - сказал генсек журналистам.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
6 октября 2025, 10:48
Отсутствие сотрудничества всегда контрпродуктивно, указал Масадыков, "тем более, что в Европе накопилось большое число вопросов, которые в сопоставимой мере затрагивают все находящиеся на континенте государства".
Растущее количество вызовов и угроз, стоящих перед нашей ОДКБ, перед всей Евразией, требует поиска новых партнеров и союзников, отметил Масадыков.
"Организация Договора о коллективной безопасности открыта к взаимодействию с теми странами и организациями, которые разделяют наши принципы и цели", - добавил он.
Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Генсека ОДКБ внесли в базу "Миротворца"
13 ноября 2025, 18:12
 
ОБСЕОДКБВ миреЕвропаЕвразия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала