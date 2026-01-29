Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контакты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас поставлены на "паузу", при этом ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.