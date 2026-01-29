Генсек ОДКБ рассказал о паузе в отношениях с ОБСЕ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контакты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сейчас поставлены на "паузу", при этом ОДКБ готова к возобновлению взаимодействия, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.
"В том, что касается взаимодействия с ОБСЕ, то здесь, в силу нынешней напряженности на континенте, перенесенной некоторыми западными страны в стены общеевропейской организации, контакты не по нашей инициативе оказались поставлены на "паузу". Разумеется, при этом мы внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ, готовы к возобновлению взаимодействия", - сказал генсек журналистам.
Отсутствие сотрудничества всегда контрпродуктивно, указал Масадыков, "тем более, что в Европе накопилось большое число вопросов, которые в сопоставимой мере затрагивают все находящиеся на континенте государства".
"Организация Договора о коллективной безопасности открыта к взаимодействию с теми странами и организациями, которые разделяют наши принципы и цели", - добавил он.
