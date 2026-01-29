Рейтинг@Mail.ru
09:39 29.01.2026 (обновлено: 12:01 29.01.2026)
В Госдуме рассказали о переходе вузов на новую систему образования
россия, образование, общество, госдума рф
Студенты на лекции
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские вузы постепенно перейдут на новую модель высшего образования, которая заменит бакалавриат и магистратуру, сейчас в ряде университетов идет реализация пилотного проекта, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
"Вместо формулы "бакалавр — магистр" вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками", — сказала она.
Причем если раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, то теперь такого запрета не будет, подчеркнула Горячева. То есть выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, а аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования.
По словам депутата, переход на новую систему высшего образования стал результатом планомерной работы в течение нескольких лет: обсуждать замену Болонской системы начали еще в 2022-м, затем подготовили программу перехода и запустили пилотный проект в шести университетах. Теперь же этот опыт масштабируют.
Горячева отметила, что новая система наиболее важна для инженерных и наукоемких направлений, которые требуют глубокой подготовки.
"Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается все сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в ВУЗах не всегда гибкие, не успевают обновляться", — сказала она.

Благодаря новой модели университеты получат возможность выстраивать программы под реальные запросы, не теряя фундаментальности, добавила парламентарий.
Она уточнила, что студенты, которые уже учатся, продолжат обучение по тем программам, на которые поступали. Новую систему будут внедрять постепенно с 2026-2027 учебного года.
Отдельное внимание Горячева уделила дополнительнму профессиональному образованию, подчеркнув, что оно станет важной частью новой системы, но ни в коме случае не должно заменять университет. Ключевой задачей она назвала удержание баланса между фундаментальностью, системным мышлением, академической глубиной и практикой, гибкостью, связью с бизнесом и регионами.
Цель реформы — не переписать стандарты, а сделать образование работающим, заключила парламентарий.
В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.
