Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с лидером России Владимиром Путиным стратегическое партнерство и усилия по... РИА Новости, 29.01.2026
ДОХА, 29 янв - РИА Новости.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с лидером России Владимиром Путиным стратегическое партнерство и усилия по его укреплению в ряде областей, включая инновации, энергетику и космос, сообщается в микроблоге эмиратского президента в социальной сети Х
В четверг президент ОАЭ нанес официальный визит в Россию во главе представительной делегации.
"Сегодня в Москве я обсудил с его превосходительством президентом Владимиром Путиным давнее стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и наши совместные усилия по его укреплению, особенно в областях, способствующих общему развитию, включая инновации, энергетику, устойчивое развитие, космос, культуру и другие сферы", - уточнил Аль Нахайян в своем сообщении в микроблоге.
"ОАЭ привержены развитию партнерских отношений в области развития на благо своего народа и народов мира, а также поддержке всех усилий, направленных на содействие региональному и глобальному миру и урегулированию конфликтов посредством диалога во имя общего блага", - отметил он.