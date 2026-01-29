Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве

ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с лидером России Владимиром Путиным стратегическое партнерство и усилия по его укреплению в ряде областей, включая инновации, энергетику и космос, сообщается в микроблоге эмиратского президента в социальной сети Х

В четверг президент ОАЭ нанес официальный визит в Россию во главе представительной делегации.

"Сегодня в Москве я обсудил с его превосходительством президентом Владимиром Путиным давнее стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и наши совместные усилия по его укреплению, особенно в областях, способствующих общему развитию, включая инновации, энергетику, устойчивое развитие, космос, культуру и другие сферы", - уточнил Аль Нахайян в своем сообщении в микроблоге.