Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 29.01.2026 (обновлено: 19:32 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/oae-2071072371.html
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с лидером России Владимиром Путиным стратегическое партнерство и усилия по... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:23:00+03:00
2026-01-29T19:32:00+03:00
оаэ
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071027742_264:0:2817:1436_1920x0_80_0_0_0454feb01c50ab095625a01af42aeb8d.jpg
https://ria.ru/20260129/prezident-2071071954.html
https://ria.ru/20260129/putin-2071063244.html
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071027742_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_6cdd23a30afdc37b9769a461a58cccfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, москва, в мире
ОАЭ, Москва, В мире
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве

Президент ОАЭ: на переговорах речь шла о развитии партнерства в энергетике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с лидером России Владимиром Путиным стратегическое партнерство и усилия по его укреплению в ряде областей, включая инновации, энергетику и космос, сообщается в микроблоге эмиратского президента в социальной сети Х.
В четверг президент ОАЭ нанес официальный визит в Россию во главе представительной делегации.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ обсудил с Путиным укрепление стратегического партнерства
Вчера, 19:21
"Сегодня в Москве я обсудил с его превосходительством президентом Владимиром Путиным давнее стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и наши совместные усилия по его укреплению, особенно в областях, способствующих общему развитию, включая инновации, энергетику, устойчивое развитие, космос, культуру и другие сферы", - уточнил Аль Нахайян в своем сообщении в микроблоге.
"ОАЭ привержены развитию партнерских отношений в области развития на благо своего народа и народов мира, а также поддержке всех усилий, направленных на содействие региональному и глобальному миру и урегулированию конфликтов посредством диалога во имя общего блага", - отметил он.
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле
Вчера, 18:36
 
ОАЭМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала