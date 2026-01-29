Рейтинг@Mail.ru
16:39 29.01.2026
В Кремле рассказали, чем президента ОАЭ угощают во время завтрака с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна во время официального завтрака с президентом РФ Владимиром Путиным угощают закусками, фруктами, ягодами и легкими напитками, кадры опубликованы в официальном канале Кремля в мессенджере MAX.
Президенты РФ и ОАЭ в четверг проводят переговоры в Кремле. После беседы с участием делегаций лидеры государств продолжили общение один на один в формате официального завтрака в Грановитой палате.
Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян прибыл в Москву в четверг с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ прокомментировал отношения с Россией
Вчера, 14:40
 
