Переговоры России и ОАЭ продолжились в формате официального завтрака
16:10 29.01.2026 (обновлено: 20:25 29.01.2026)
Переговоры России и ОАЭ продолжились в формате официального завтрака
Переговоры России и ОАЭ продолжились в формате официального завтрака

Российско-эмиратские переговоры продолжились в формате официального завтрака

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российско-эмиратские переговоры продолжились в формате официального завтрака, сообщается в канале Кремля в мессенджере MAX.
"Российско-эмиратские переговоры продолжились в формате официального завтрака", - говорится в сообщении.
