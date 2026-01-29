https://ria.ru/20260129/oae-2071027635.html
Переговоры России и ОАЭ продолжились в формате официального завтрака
Переговоры России и ОАЭ продолжились в формате официального завтрака
Российско-эмиратские переговоры продолжились в формате официального завтрака, сообщается в канале Кремля в мессенджере MAX. РИА Новости, 29.01.2026
