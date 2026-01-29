Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.