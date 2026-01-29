Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома" - РИА Новости, 29.01.2026
14:19 29.01.2026
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"
ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 29.01.2026
оаэ
турция
центральная азия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
оаэ
турция
центральная азия
ОАЭ, Турция, Центральная Азия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об интересе ОАЭ к проектам "Росатома"

Лихачев: ОАЭ заинтересованы в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ОАЭ демонстрируют интерес к участию в проектах "Росатома" в Турции и Центральной Азии в качестве потенциальных инвесторов, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" активно зовет ОАЭ в свои проекты в третьих странах, сказал Лихачев журналистам.
"Они демонстрируют интерес к проектам в Турции, демонстрируют интерес к проектам в Центральной Азии как инвесторы, но и уже как вполне себе состоятельная такая страна с ядерными компетенциями", - добавил глава "Росатома".
ОАЭТурцияЦентральная АзияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
