Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite - РИА Новости, 29.01.2026
18:03 29.01.2026
Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite
в мире, стамбул, игры
В мире, Стамбул, игры
Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite

СТАМБУЛ, 29 янв – РИА Новости. Стамбульская организованная преступная группировка "Касперы" вербовала новых членов, в том числе несовершеннолетних, через компьютерные игры GTA и Fortnite, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение Стамбульской генпрокуратуры.
По делу задержаны 223 подозреваемых, связанных с группировкой, из них как минимум 20 – несовершеннолетние, 145 человек арестованы. Обвинительное заключение заняло почти 850 страниц. Группировка занималась наркоторговлей, грабежами, наемными убийствами, ее деятельность была сосредоточена в районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула. ОПГ враждовала с рядом других влиятельных группировок мегаполиса, между которыми периодически происходили громкие конфликты с человеческими жертвами.
Сайт Grand Theft Auto V в браузере - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Rockstar Games перенесла дату выхода GTA VI
7 ноября 2025, 00:38
"Для контактов с членами группировки и вербовки новых, в том числе детей, ОПГ использовала соцсети, а также систему сообщений в таких играх, как GTA и Fortnite", - сообщает канал.
Как сообщает телеканал, один из несовершеннолетних подозреваемых рассказал на допросе, что для общения с лидером группировки Хамушем Атызом использовал телефон без сим-карты, подключаясь к интернету через телефоны других людей. Члены ОПГ также активно использовали шифры в своем общении.
По данным газеты Hürriyet, руководство группировки обещало подросткам за преступления, в том числе убийства, от 10 до 50 тысяч лир (от 230 до 1150 долларов), но чаще всего выплачивало гораздо меньшую сумму или вовсе отказывалось платить.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
12 января, 12:00
 
