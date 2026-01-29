Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite

СТАМБУЛ, 29 янв – РИА Новости. Стамбульская организованная преступная группировка "Касперы" вербовала новых членов, в том числе несовершеннолетних, через компьютерные игры GTA и Fortnite, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение Стамбульской генпрокуратуры.
По делу задержаны 223 подозреваемых, связанных с группировкой, из них как минимум 20 – несовершеннолетние, 145 человек арестованы. Обвинительное заключение заняло почти 850 страниц. Группировка занималась наркоторговлей, грабежами, наемными убийствами, ее деятельность была сосредоточена в районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула. ОПГ враждовала с рядом других влиятельных группировок мегаполиса, между которыми периодически происходили громкие конфликты с человеческими жертвами.
Rockstar Games перенесла дату выхода GTA VI
7 ноября 2025, 00:38
"Для контактов с членами группировки и вербовки новых, в том числе детей, ОПГ использовала соцсети, а также систему сообщений в таких играх, как GTA и Fortnite", - сообщает канал.
Как сообщает телеканал, один из несовершеннолетних подозреваемых рассказал на допросе, что для общения с лидером группировки Хамушем Атызом использовал телефон без сим-карты, подключаясь к интернету через телефоны других людей. Члены ОПГ также активно использовали шифры в своем общении.
По данным газеты Hürriyet, руководство группировки обещало подросткам за преступления, в том числе убийства, от 10 до 50 тысяч лир (от 230 до 1150 долларов), но чаще всего выплачивало гораздо меньшую сумму или вовсе отказывалось платить.
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
12 января, 12:00