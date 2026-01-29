Стамбульская ОПГ вербовала новых членов через игры GTA и Fortnite

СТАМБУЛ, 29 янв – РИА Новости. Стамбульская организованная преступная группировка "Касперы" вербовала новых членов, в том числе несовершеннолетних, через компьютерные игры GTA и Fortnite, сообщает телеканал Стамбульская организованная преступная группировка "Касперы" вербовала новых членов, в том числе несовершеннолетних, через компьютерные игры GTA и Fortnite, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение Стамбульской генпрокуратуры.

По делу задержаны 223 подозреваемых, связанных с группировкой, из них как минимум 20 – несовершеннолетние, 145 человек арестованы. Обвинительное заключение заняло почти 850 страниц. Группировка занималась наркоторговлей, грабежами, наемными убийствами, ее деятельность была сосредоточена в районе Бахчелиэвлер на западе Стамбула . ОПГ враждовала с рядом других влиятельных группировок мегаполиса, между которыми периодически происходили громкие конфликты с человеческими жертвами.

"Для контактов с членами группировки и вербовки новых, в том числе детей, ОПГ использовала соцсети, а также систему сообщений в таких играх, как GTA и Fortnite", - сообщает канал.

Как сообщает телеканал, один из несовершеннолетних подозреваемых рассказал на допросе, что для общения с лидером группировки Хамушем Атызом использовал телефон без сим-карты, подключаясь к интернету через телефоны других людей. Члены ОПГ также активно использовали шифры в своем общении.