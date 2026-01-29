В Новосибирске женщине вынесли приговор за истязание ребенка

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к четырем годам колонии женщину, обвиняемую в истязании малолетней девочки под Новосибирском, из которой она с мужем пыталась изгнать некую "сущность", в результате чего ребенок умер, сообщает прокуратура.

"Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В пользу родителей погибшей девочки подсудимой предстоит выплатить в общем размере 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

"Полагая, что в девятилетней девочке живет некая "сущность", подсудимые решили ее изгнать. В течение четырех дней супруги не кормили ребенка твердой пищей, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали крапивой, бельевой веревкой, прутом, производя запись издевательств на камеру мобильного телефона. Кроме того, мужчина насильно влил девочке в течение короткого периода времени не менее восьми литров воды, в результате чего от отравления водой потерпевшая скончалась в тот же день в больнице", — рассказали в прокуратуре.