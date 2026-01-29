Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске женщине вынесли приговор за истязание ребенка
08:24 29.01.2026 (обновлено: 12:26 29.01.2026)
В Новосибирске женщине вынесли приговор за истязание ребенка
В Новосибирске женщине вынесли приговор за истязание ребенка
В Новосибирске женщине вынесли приговор за истязание ребенка

Женщине в Новосибирске дали срок за истязание девочки при изгнании сущности

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к четырем годам колонии женщину, обвиняемую в истязании малолетней девочки под Новосибирском, из которой она с мужем пыталась изгнать некую "сущность", в результате чего ребенок умер, сообщает прокуратура.
Облсуд рассматривал дело супружеской пары Олега и Анны Голдиных, обвиняемых в истязании малолетнего ребенка (пункты "г, д, е" части второй статьи 117 УК Российской Федерации). Олегу Голдину также инкриминировалось убийство малолетней с особой жестокостью (пункты "в, д" части второй статьи 105 УК Российской Федерации). Мужчина в 2025 году скончался в следственном изоляторе до вынесения приговора.
"Суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В пользу родителей погибшей девочки подсудимой предстоит выплатить в общем размере 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Суд установил, что в июне 2024 года супружеская пара во время командировки знакомой присматривала за тремя несовершеннолетними детьми женщины в одном из сел Новосибирского района.
"Полагая, что в девятилетней девочке живет некая "сущность", подсудимые решили ее изгнать. В течение четырех дней супруги не кормили ребенка твердой пищей, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали крапивой, бельевой веревкой, прутом, производя запись издевательств на камеру мобильного телефона. Кроме того, мужчина насильно влил девочке в течение короткого периода времени не менее восьми литров воды, в результате чего от отравления водой потерпевшая скончалась в тот же день в больнице", — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с его смертью.
