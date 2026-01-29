https://ria.ru/20260129/novak-2071045189.html
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 29.01.2026
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли страны, сообщили в кабмине. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:21:00+03:00
2026-01-29T17:21:00+03:00
2026-01-29T17:21:00+03:00
экономика
россия
александр новак
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150082/91/1500829164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_872a44aee14619a370d12c4ce99ae1b7.jpg
https://ria.ru/20251213/lnr-2061818494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150082/91/1500829164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1966a0a67fcb86e1abab65de1e719df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, правительство рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Правительство РФ
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли
Новак поручил проработать новые меры поддержки угольной отрасли