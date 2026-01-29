Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли

"Вице-премьер поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки отрасли", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.