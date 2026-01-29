Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/novak-2071045189.html
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 29.01.2026
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли страны, сообщили в кабмине. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:21:00+03:00
2026-01-29T17:21:00+03:00
экономика
россия
александр новак
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150082/91/1500829164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_872a44aee14619a370d12c4ce99ae1b7.jpg
https://ria.ru/20251213/lnr-2061818494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150082/91/1500829164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1966a0a67fcb86e1abab65de1e719df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, правительство рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Правительство РФ
Новак поручил проработать меры поддержки угольной отрасли

Новак поручил проработать новые меры поддержки угольной отрасли

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка угля в порту
Разгрузка угля в порту - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разгрузка угля в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ведомствам проработать предложения о дополнительных мерах поддержки угольной отрасли страны, сообщили в кабмине.
"Вице-премьер поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки отрасли", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На развитие угольной промышленности в ЛНР выделят более миллиарда рублей
13 декабря 2025, 11:13
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала