Сценарии распада НАТО не интересуют Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 29.01.2026
18:31 29.01.2026
Сценарии распада НАТО не интересуют Россию, заявил Лавров
в мире
сша
европа
сергей лавров
нато
обсе
в мире, сша, европа, сергей лавров, нато, обсе
В мире, США, Европа, Сергей Лавров, НАТО, ОБСЕ
Сценарии распада НАТО не интересуют Россию, заявил Лавров

Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлой эпохи

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сценарии распада НАТО совершенно не интересуют российскую сторону, а сам альянс на данном этапе представляет собой атавизм и пережиток прошлой эпохи, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс – это атавизм, пережиток прошлой эпохи. Когда Организация Варшавского договора была распущена, Советский Союз прекратил существование, все советские республики стали независимыми (и продолжают свою независимость укреплять), какой-либо смысл в сохранении НАТО полностью отпал", - сказал Лавров в своем интервью турецкому телеканалу TGRT и газета Turkiye, отвечая на вопрос об оценках сценария распада НАТО, вызванного напряженностью в отношениях между США и Европой.
Лавров напомнил, что Североатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и его геополитических союзников. Однако после распада Варшавского блока появились мысли о том, что актуальность НАТО утрачена.
"Были мысли, в том числе и на Западе, о том, что НАТО уже не актуальна, мол, давайте все будем работать в ОБСЕ, превратим ее из совещания, каковым она изначально была, в настоящую организацию, со структурами, уставом. Но возобладали те, кто сказал, что Североатлантический альянс не помешает, надо только найти ему какой-то смысл существования в современных условиях", - заключил министр.
