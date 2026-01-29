Сценарии распада НАТО не интересуют Россию, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сценарии распада НАТО совершенно не интересуют российскую сторону, а сам альянс на данном этапе представляет собой атавизм и пережиток прошлой эпохи, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс – это атавизм, пережиток прошлой эпохи. Когда Организация Варшавского договора была распущена, Советский Союз прекратил существование, все советские республики стали независимыми (и продолжают свою независимость укреплять), какой-либо смысл в сохранении НАТО полностью отпал", - сказал Лавров в своем интервью турецкому телеканалу TGRT и газета Turkiye, отвечая на вопрос об оценках сценария распада НАТО, вызванного напряженностью в отношениях между США и Европой.
Лавров напомнил, что Североатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и его геополитических союзников. Однако после распада Варшавского блока появились мысли о том, что актуальность НАТО утрачена.
"Были мысли, в том числе и на Западе, о том, что НАТО уже не актуальна, мол, давайте все будем работать в ОБСЕ, превратим ее из совещания, каковым она изначально была, в настоящую организацию, со структурами, уставом. Но возобладали те, кто сказал, что Североатлантический альянс не помешает, надо только найти ему какой-то смысл существования в современных условиях", - заключил министр.