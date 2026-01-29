НАТО справится без США, считает экс-главком альянса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. НАТО сможет продолжить свою работу и справится без США, если Вашингтон примет решение о выходе из альянса, считает бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС Соединенных Штатов в отставке Джеймс Ставридис.
"Кризис последних двух недель вокруг суверенитета Гренландии заставил меня серьёзно задуматься о том, как бы выглядела НАТО без своего самого важного члена... Если США сузят своё внимание на Западном полушарии, как того требуют и новая стратегия национальной безопасности, и стратегия национальной обороны, я полагаю, что с остальными 31 страной НАТО в конечном итоге всё будет в порядке... При необходимости, я думаю, они бы справились в одиночку", - написал Ставридис в статье, опубликованной агентством Блумберг.
Ставридис указывает на то, что сокращение оборонно-промышленной базы и всех связанных с ней технологических возможностей стало бы большой потерей для НАТО в случае выхода США, однако Европа располагает сильной промышленной базой с восемью из 25 крупнейших подрядчиков, включая Airbus, Saab и Rheinmetall. Кроме того, он считает, что Европа смогла бы быстро освоить более низкотехнологичные системы.
"Как быстро континентальные компании смогут воспроизвести военные технологии вышедших США? Вероятно, это займёт пять лет разработки, но не останется недосягаемым навсегда", - отмечает он.
Также экс-главком НАТО назвал "серьёзной проблемой" отсутствие у Европы ядерного щита в случае выхода США из альянса: Ставридис предположил, что европейские страны будут вынуждены наращивать свой собственный потенциал, а Германия и Польша, вероятно, присоединятся к ядерному клубу или могут договориться с США о временном сохранении общих ядерных сил.
Тем не менее, по оценкам Ставридиса, НАТО без США могла бы гораздо лучше сосредоточиться на своих соседях, поскольку у стран-членов не было бы глобальной ответственности, определяемой американскими приоритетами и приведшей альянс к войнам в Афганистане и Ираке.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.