Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии - РИА Новости, 29.01.2026
11:31 29.01.2026
Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии
Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает создание европейской армии.
Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии

Глава военного комитета НАТО Драгоне не поддержал создание европейской армии

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает создание европейской армии.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, и призвал европейские страны обсудить возможность формирования Европейского совета безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
10:53
"Я не поддерживаю идею европейской армии. Я остаюсь связан с идеей НАТО вместе с США: это добродетельный и опытный альянс. Американские военные по-прежнему имеют основополагающее значение. В будущем возможны частичные переориентации, и мы будем гибко адаптироваться. Кроме того, благодаря европейским взносам у нас теперь будет больше финансирования, что позволит наладить более тесное сотрудничество с военной промышленностью", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Я воспринимаю слова Рютте как стимул: можно сделать больше; связь между США и ЕС остается неоспоримой", - прокомментировал Каво Драгоне.
Танк M1E3 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новая "броня". Что НАТО разрабатывает для конфликта с Россией
08:00
 
В миреНАТОСШАМарк РюттеЕвросоюзАндрюс КубилюсЕвропарламент
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
