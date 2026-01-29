Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии

РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает создание европейской армии.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, и призвал европейские страны обсудить возможность формирования Европейского совета безопасности.
"Я не поддерживаю идею европейской армии. Я остаюсь связан с идеей НАТО вместе с США: это добродетельный и опытный альянс. Американские военные по-прежнему имеют основополагающее значение. В будущем возможны частичные переориентации, и мы будем гибко адаптироваться. Кроме того, благодаря европейским взносам у нас теперь будет больше финансирования, что позволит наладить более тесное сотрудничество с военной промышленностью", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Я воспринимаю слова Рютте как стимул: можно сделать больше; связь между США и ЕС остается неоспоримой", - прокомментировал Каво Драгоне.