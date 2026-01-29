Глава военного комитета НАТО выступил против создания европейской армии

РИМ, 29 янв – РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что не поддерживает создание европейской армии.

"Я воспринимаю слова Рютте как стимул: можно сделать больше; связь между США и ЕС остается неоспоримой", - прокомментировал Каво Драгоне.