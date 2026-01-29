Рейтинг@Mail.ru
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
01:24 29.01.2026 (обновлено: 11:31 29.01.2026)
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию, об этом заявил в интервью телеканалу "Белта" депутат Верховной рады Украины Артем
Дмитрук заявил, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию, об этом заявил в интервью телеканалу "Белта" депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны", — сказал он.

Сегодня, пояснил парламентарий, у Зеленского нет такой технической возможности, но он делает все возможное, чтобы обострить конфликт и отодвинуть мирное решение.
"Для Зеленского <…> мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать", — резюмировал Дмитрук.
Ранее депутат заявил, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, но глава киевского режима делает все возможное, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками.
В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.
