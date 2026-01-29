"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию

В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.