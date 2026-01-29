Рейтинг@Mail.ru
14:15 29.01.2026 (обновлено: 14:28 29.01.2026)
Президент ОАЭ приехал в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.
Лидеры планируют обсудить перспективы взаимодействия Москвы и Абу-Даби, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.
В переговорах в том числе примет участие глава российской делегации на встрече по вопросом безопасности с участием Украины и США в Абу-Даби, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков.
В воскресенье Аль Нахайян принял спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили сотрудничество и возможности развития отношений в экономике. Глава РФПИ передал приветствие от Путина и благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Днем ранее там завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Новый раунд переговоров может состояться 1 февраля.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
27 января, 04:51
 
