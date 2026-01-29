https://ria.ru/20260129/nakhayyan-2070983709.html
Президент ОАЭ приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ Аль Нахайян приехал в Кремль на переговоры с Путиным