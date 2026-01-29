Рейтинг@Mail.ru
На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/mzhd-2070917960.html
На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега
На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега - РИА Новости, 29.01.2026
На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега
Круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега продолжается на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне непогоды в столичном регионе,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:12:00+03:00
2026-01-29T10:12:00+03:00
московская железная дорога
ржд
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426445_0:335:2730:1871_1920x0_80_0_0_d3c4464e833f834c99f496b466ec94b5.jpg
https://ria.ru/20260129/aeroporty-2070909558.html
https://realty.ria.ru/20260129/sneg-2070727931.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426445_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4352cbd0f6f9758242126ace241ccb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская железная дорога, ржд, снегопад в москве
Московская железная дорога, РЖД, Снегопад в Москве
На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега

На МЖД продолжают круглосуточную работу по расчистке инфраструктуры от снега

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМорозная и солнечная погода в Москве
Морозная и солнечная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Морозная и солнечная погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега продолжается на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне непогоды в столичном регионе, сообщили РИА Новости в компании.
"На Московской железной дороге продолжается непрерывная, круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега. За минувшие сутки при помощи спецтехники было очищено 3,6 тыс км пути, вывезено 133 тыс. куб м снега. Работы по снегоборьбе продолжаются", - сообщили в МЖД.
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Аэропорты московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад
09:21
Там добавили, что в настоящее время на линии выведено более 100 единиц спецтехники, которая курсирует по специальному расписанию, не создавая помех движению пассажирских поездов. Для очистки стрелочных переводов и светофоров на станциях задействовано свыше 2,5 тысяч человек. Еще порядка 2 тысяч железнодорожников убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.
"На Московской железной дороге продолжает работать оперативный штаб, координирующий действия железнодорожников по ликвидации последствий снегопада", - отметили в компании.
Работа снегосплавного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постоянный уход. Как Москва справляется со снегопадами
10:00
 
Московская железная дорогаРЖДСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала