На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега продолжается на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) на фоне непогоды в столичном регионе, сообщили РИА Новости в компании.
"На Московской железной дороге продолжается непрерывная, круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега. За минувшие сутки при помощи спецтехники было очищено 3,6 тыс км пути, вывезено 133 тыс. куб м снега. Работы по снегоборьбе продолжаются", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что в настоящее время на линии выведено более 100 единиц спецтехники, которая курсирует по специальному расписанию, не создавая помех движению пассажирских поездов. Для очистки стрелочных переводов и светофоров на станциях задействовано свыше 2,5 тысяч человек. Еще порядка 2 тысяч железнодорожников убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.
"На Московской железной дороге продолжает работать оперативный штаб, координирующий действия железнодорожников по ликвидации последствий снегопада", - отметили в компании.