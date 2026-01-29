На МЖД продолжают круглосуточную расчистку инфраструктуры от снега

Там добавили, что в настоящее время на линии выведено более 100 единиц спецтехники, которая курсирует по специальному расписанию, не создавая помех движению пассажирских поездов. Для очистки стрелочных переводов и светофоров на станциях задействовано свыше 2,5 тысяч человек. Еще порядка 2 тысяч железнодорожников убирают снег на платформах, мостах и тоннелях.