29.01.2026

Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет
19:21 29.01.2026
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет - РИА Новости, 29.01.2026
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 29.01.2026
москва, олег баранов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Москва, Олег Баранов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет

МВД: количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Как рассказало ведомство, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в своем докладе заявил, что работа столичных полицейских и меры профилактики позволили добиться устойчивой на протяжении последних десяти лет тенденции к снижению преступности в целом на 31%.
"Так, по сравнению с 2015 годом в Москве на 55% меньше совершено убийств, на 56% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89% - грабежей, на 84% - разбойных нападений. Также на 27% сократилось число изнасилований", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Помимо этого, по данным правоохранителей, в столице в прошлом году зарегистрировали на 65% меньше краж, в том числе на 95% - из квартир, число краж транспорта уменьшилось на 96%, а также на 72% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.
"Стоит отметить, что в 2025 году на территории Москвы зарегистрировано 158 убийств, из них уже раскрыто 122. Продолжалась работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В 2025 году раскрыто 51 преступление, из них 31 совершено свыше 20 лет назад", - отметил столичный главк.
Москва, Олег Баранов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
