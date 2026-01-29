https://ria.ru/20260129/mvd-2071072044.html
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, сообщила
пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Как рассказало ведомство, начальник ГУ МВД России
по Москве Олег Баранов
в своем докладе заявил, что работа столичных полицейских и меры профилактики позволили добиться устойчивой на протяжении последних десяти лет тенденции к снижению преступности в целом на 31%.
"Так, по сравнению с 2015 годом в Москве на 55% меньше совершено убийств, на 56% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89% - грабежей, на 84% - разбойных нападений. Также на 27% сократилось число изнасилований", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Помимо этого, по данным правоохранителей, в столице в прошлом году зарегистрировали на 65% меньше краж, в том числе на 95% - из квартир, число краж транспорта уменьшилось на 96%, а также на 72% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.
"Стоит отметить, что в 2025 году на территории Москвы зарегистрировано 158 убийств, из них уже раскрыто 122. Продолжалась работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В 2025 году раскрыто 51 преступление, из них 31 совершено свыше 20 лет назад", - отметил столичный главк.