Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние 10 лет

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, Количество убийств в Москве снизилось на 55% за последние десять лет, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Как рассказало ведомство, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в своем докладе заявил, что работа столичных полицейских и меры профилактики позволили добиться устойчивой на протяжении последних десяти лет тенденции к снижению преступности в целом на 31%.

"Так, по сравнению с 2015 годом в Москве на 55% меньше совершено убийств, на 56% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89% - грабежей, на 84% - разбойных нападений. Также на 27% сократилось число изнасилований", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Помимо этого, по данным правоохранителей, в столице в прошлом году зарегистрировали на 65% меньше краж, в том числе на 95% - из квартир, число краж транспорта уменьшилось на 96%, а также на 72% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.