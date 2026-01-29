https://ria.ru/20260129/moskva-2071300264.html
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который длится уже три дня, сообщили в столичном... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-29T17:02:00+03:00
2026-01-29T17:02:00+03:00
2026-01-30T17:03:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522762_0:184:3069:1910_1920x0_80_0_0_ce057f996c8423f3d46156a7bf5f55cc.jpg
https://ria.ru/20260129/moskva-2071013882.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522762_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_1186565c766bde488dae87c8304f9a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
В Москве службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который длится уже три дня, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Завершаются третьи сутки сильнейшего снегопада. Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, осадки в столице будут идти до конца недели.