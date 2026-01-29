Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:02 29.01.2026 (обновлено: 17:03 30.01.2026)
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который длится уже три дня
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который длится уже три дня, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Завершаются третьи сутки сильнейшего снегопада. Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, осадки в столице будут идти до конца недели.
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
29 января, 15:39
 
Заголовок открываемого материала