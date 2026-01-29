В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, который длится уже три дня, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Завершаются третьи сутки сильнейшего снегопада. Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.