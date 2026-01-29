В Москве задержали пособников телефонных мошенников

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Было задержано 10 операторов "СИМ-боксов", им всем предъявлено обвинение.

"Сегодня в рамках расследования уголовных дел задержаны еще 4 участника преступной группы. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - рассказала она.