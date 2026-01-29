Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пособников телефонных мошенников - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moskva-2071079443.html
В Москве задержали пособников телефонных мошенников
В Москве задержали пособников телефонных мошенников - РИА Новости, 29.01.2026
В Москве задержали пособников телефонных мошенников
Банду пособников телефонных мошенников, которая обеспечивала работу "СИМ-боксов", задержали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:17:00+03:00
2026-01-29T20:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
https://ria.ru/20260129/pushkov-2070955743.html
https://ria.ru/20260115/moshenniki-2068004518.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали пособников телефонных мошенников

В Москве задержали банду пособников телефонных мошенников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Банду пособников телефонных мошенников, которая обеспечивала работу "СИМ-боксов", задержали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в рамках расследования уголовного дела террористической направленности было установлено, что в Москве действует организованная преступная группа, обеспечивающая непрерывную работу "СИМ-боксов" для массовых телефонных атак на граждан РФ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Вчера, 12:31
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Было задержано 10 операторов "СИМ-боксов", им всем предъявлено обвинение.
"Сегодня в рамках расследования уголовных дел задержаны еще 4 участника преступной группы. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - рассказала она.
Петренко сообщила, что при обысках на съемных квартирах фигурантов нашли и изъяли более 1 тысячи СИМ-карт, "СИМ-боксы", а также документы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Телефонные мошенники стали меньше звонить россиянам на январских праздниках
15 января, 11:32
 
ПроисшествияМоскваРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала