В Москве задержали пособников телефонных мошенников
В Москве задержали пособников телефонных мошенников
Банду пособников телефонных мошенников, которая обеспечивала работу "СИМ-боксов", задержали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 29.01.2026
