В Москве в цикличном режиме проводят очистку улиц от снега

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях продолжающегося сильного снегопада в цикличном режиме проводят очистку улично-дорожной сети, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время организованы масштабные мероприятия по очистке города. Снегопад продолжается, поэтому непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем с интервалом в несколько часов", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы.

"Ведется работа по роторной переброске снега и вывозу сформированных снежных валов на снегосплавные пункты. В уборке города задействованы дополнительно сотрудники и спецтехника городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний. Все городские службы работают в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что после снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.