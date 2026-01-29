https://ria.ru/20260129/moskva-2071039490.html
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках
Движение временно перекрыли на ряде участков в центре столицы в четверг, сообщает департамент транспорта Москвы. РИА Новости, 29.01.2026
