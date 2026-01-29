Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках - РИА Новости, 29.01.2026
16:56 29.01.2026
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках - РИА Новости, 29.01.2026
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках
москва
садовое кольцо (москва)
москва
садовое кольцо (москва)
Движение транспорта в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение временно перекрыли на ряде участков в центре столицы в четверг, сообщает департамент транспорта Москвы.
"Движение временно закрыто на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Стройте маршрут заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
