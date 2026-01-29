https://ria.ru/20260129/moskva-2071013882.html
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве - РИА Новости, 29.01.2026
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:39:00+03:00
2026-01-29T15:39:00+03:00
2026-01-29T15:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
арктика
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_5bfaba764262deeed91dd880d1e64937.jpg
https://ria.ru/20260129/ekspert-2071004200.html
https://ria.ru/20260129/moskva-2070996242.html
москва
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_239:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_16ec55b7702472d07a1dfce01e402adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, арктика, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Арктика, Петр Бирюков
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
Более 3,4 тысячи новых указателей установят в Москве в этом году
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установим 1 тысячу городских указателей и 2,4 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжим развитие проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о выдающихся жителях и достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. Только в прошлом году установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигациив 2014 году на улицах Москвы появилось свыше 124 тысячи новых указателей.