29.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:39 29.01.2026
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве
москва, арктика, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Арктика, Петр Бирюков
Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве

Более 3,4 тысячи новых указателей установят в Москве в этом году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установим 1 тысячу городских указателей и 2,4 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжим развитие проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о выдающихся жителях и достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. Только в прошлом году установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигациив 2014 году на улицах Москвы появилось свыше 124 тысячи новых указателей.
