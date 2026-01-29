Более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей установят в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году более 3,4 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установим 1 тысячу городских указателей и 2,4 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

"Продолжим развитие проекта историко-патриотической навигации. С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о выдающихся жителях и достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут. Только в прошлом году установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом", - добавил он.