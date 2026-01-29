В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году реконструируют более 90 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросов ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланирована реконструкция 68,5 километров водопроводных и почти 25 километров канализационных сетей", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что соответствующие мероприятия организуют во всех административных округах. При их проведении будут применяться современные технологии и оборудование.

"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости реконструкции. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей.