Рейтинг@Mail.ru
В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:04 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moskva-2070999621.html
В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей
В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 29.01.2026
В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году реконструируют более 90 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:04:00+03:00
2026-01-29T15:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_5bfaba764262deeed91dd880d1e64937.jpg
https://ria.ru/20260129/vlasti-2070996593.html
https://ria.ru/20260128/moskva-2070796927.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_239:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_16ec55b7702472d07a1dfce01e402adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
В Москве реконструируют более 90 км водопроводных и канализационных сетей

В Москве реконструируют 90 км водопроводных и канализационных сетей В 2026 г

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году реконструируют более 90 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросов ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланирована реконструкция 68,5 километров водопроводных и почти 25 километров канализационных сетей", - рассказал Бирюков.
Снегоуборочная техника в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Власти Москвы рассказали об уникальной практике вывоза снега
Вчера, 14:56
Заммэра отметил, что соответствующие мероприятия организуют во всех административных округах. При их проведении будут применяться современные технологии и оборудование.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости реконструкции. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей.
"Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - пояснил Бирюков.
Ремонт фонаря в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения
28 января, 16:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала