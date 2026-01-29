Рейтинг@Mail.ru
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:54 29.01.2026 (обновлено: 14:59 29.01.2026)
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника - РИА Новости, 29.01.2026
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника
Специалисты городских служб Москвы начали уборку города после снегопада ранним утром с транспортно-пересадочных узлов метро, остановок общественного транспорта...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей гончаров
снегопад в москве
москва
москва, сергей гончаров, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Гончаров, Снегопад в Москве
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника

Уборка Москвы после снегопада началась ранним утром с остановок и подходов к ним

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на дороге в Москве
Снегоуборочная техника на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали уборку города после снегопада ранним утром с транспортно-пересадочных узлов метро, остановок общественного транспорта и подходов к ним, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах города непрерывно работает снегоуборочная и погрузочная техника. Выполняются мероприятия по вывозу снега с улично-дорожной сети, дворовых территорий и тротуаров.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей ГончаровСнегопад в Москве
 
 
Версия 2023.1 Beta
