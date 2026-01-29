Снегоуборочная техника на дороге в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника на дороге в Москве

В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали уборку города после снегопада ранним утром с транспортно-пересадочных узлов метро, остановок общественного транспорта и подходов к ним, передает корреспондент РИА Новости.

На улицах города непрерывно работает снегоуборочная и погрузочная техника. Выполняются мероприятия по вывозу снега с улично-дорожной сети, дворовых территорий и тротуаров.

По словам первого заместителя главы управы района Марфино города Москвы Сергея Гончарова, уборка снега в столице начинается непосредственно в момент самого снегопада. Первым делом выполняются технологические операции по прометанию проезжей части и тротуарной сети с последующей обработкой.

"В первую очередь, в ранние утренние часы, для того чтобы жители нашего города могли добираться до работы спокойно, чистятся остановки общественного транспорта, подходы к ним, транспортно-пересадочные узлы метро и прочее", - рассказал Гончаров.