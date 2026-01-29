https://ria.ru/20260129/moskva-2070996242.html
В Москве непрерывно работает снегоуборочная техника
Специалисты городских служб Москвы начали уборку города после снегопада ранним утром с транспортно-пересадочных узлов метро, остановок общественного транспорта...
москва
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали уборку города после снегопада ранним утром с транспортно-пересадочных узлов метро, остановок общественного транспорта и подходов к ним, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах города непрерывно работает снегоуборочная и погрузочная техника. Выполняются мероприятия по вывозу снега с улично-дорожной сети, дворовых территорий и тротуаров.
По словам первого заместителя главы управы района Марфино города Москвы Сергея Гончарова, уборка снега в столице начинается непосредственно в момент самого снегопада. Первым делом выполняются технологические операции по прометанию проезжей части и тротуарной сети с последующей обработкой.
"В первую очередь, в ранние утренние часы, для того чтобы жители нашего города могли добираться до работы спокойно, чистятся остановки общественного транспорта, подходы к ним, транспортно-пересадочные узлы метро и прочее", - рассказал Гончаров.
Он отметил, что после прометания проезжей части тротуаров выполняется повторная зачистка улиц и дворовых территорий. В работах задействованы погрузчики, самосвалы, а также бригады специалистов ручной уборки снега.