В Москве мошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность группы, взламывавшей аккаунты агентов страховых компаний и присваивавшей страховые премии в Москве, ущерб превысил 60 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Используя вредоносное программное обеспечение и методы социальной инженерии, соучастники получали доступ к личным кабинетам агентов страховых компаний. Это позволяло им оформлять страховые продукты третьим лицам и незаконно присваивать страховые премии", - написала она в Telegram-канале.
По имеющимся данным, злоумышленники подыскивали клиентов через различные интернет-площадки, форумы, социальные сети и сообщества в мессенджерах. Оплата за оформление полисов ОСАГО переводилась по реквизитам подконтрольных банковских карт и не поступала на счета страховых компаний.
"В результате противоправной деятельности осуществлен неправомерный доступ к личным кабинетам работников 10 страховых компаний. Незаконный доход превысил 60 миллионов рублей", - отметила она.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Одному из предполагаемых организаторов предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и соучастники", - заключила официальный представитель МВД РФ.
