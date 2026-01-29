Рейтинг@Mail.ru
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 29.01.2026 (обновлено: 11:55 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/moskva-2070928462.html
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора - РИА Новости, 29.01.2026
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора
Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, осужденный на 2,5 года колонии за вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, взят под стражу в зале Гагаринского суда... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:00:00+03:00
2026-01-29T11:55:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070945238_0:38:733:450_1920x0_80_0_0_4142f16b42eb9cee33699747be8573c0.jpg
https://ria.ru/20260119/sud-2068775773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070945238_0:0:733:551_1920x0_80_0_0_1c1a69363ce6512f712dd20551687472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора

РИА Новости: экс-партнера Чекалиных Вишняка арестовали после приговора в суде

© Фото : Прокуратура МосквыРоман Вишняк во время вынесения приговора в суде
Роман Вишняк во время вынесения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Прокуратура Москвы
Роман Вишняк во время вынесения приговора в суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, осужденный на 2,5 года колонии за вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, взят под стражу в зале Гагаринского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Взять под стражу в зале суда", - огласила решение судья.
Изначально Вишняк находился под домашним арестом, позже он признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Валерия Чекалина во время заседания Гагаринского районного суда Москвы. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
19 января, 13:13
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала