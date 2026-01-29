Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора

Роман Вишняк во время вынесения приговора в суде

Роман Вишняк во время вынесения приговора в суде

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, осужденный на 2,5 года колонии за вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, взят под стражу в зале Гагаринского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

"Взять под стражу в зале суда", - огласила решение судья.

Изначально Вишняк находился под домашним арестом, позже он признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания.