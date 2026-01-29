https://ria.ru/20260129/moskva-2070928462.html
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора
Экс-партнера Чекалиных арестовали после приговора
Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, осужденный на 2,5 года колонии за вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, взят под стражу в зале Гагаринского суда... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк, осужденный на 2,5 года колонии за вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, взят под стражу в зале Гагаринского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Взять под стражу в зале суда", - огласила решение судья.
Изначально Вишняк находился под домашним арестом, позже он признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ
. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.