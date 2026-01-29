https://ria.ru/20260129/moskva-2070901763.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снегопад продолжался ночью. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся в четверг, 29 января.
"Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - уточняется в сообщении.
Более того, повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.