Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве

Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 - минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.