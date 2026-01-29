https://ria.ru/20260129/moskva-2070900864.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.01.2026
москва
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 - минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы", - добавил Леус.