Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.01.2026
07:52 29.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.01.2026
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидаются облачная погода, снег и до -11 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 11 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который медленно опускается к югу. Погода облачная, продолжит идти снег, но его интенсивность будет постепенно снижаться, а в ночь на пятницу осадки будут прекращаться. Днем в столице минус 9 - минус 11, по области от 8 до 13 градусов мороза", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы", - добавил Леус.
