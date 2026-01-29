Экономия в госзакупках в столице составила свыше 100 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В прошлом году столичным заказчикам удалось сэкономить в госзакупках свыше 100 миллиардов рублей благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
По ее словам, в прошлом году в конкурентных закупках принимали участие как минимум четыре поставщика на один лот.
"Таким образом обеспечивается высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов. Кроме того, экономия в закупках достигается благодаря экспертизе начальных максимальных цен контрактов (договоров) – механизму, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Заммэра уточнила также, что в прошлом году эксперты выдали 2,8 тысячи этих заключений.
Багреева добавила: с помощью снижения начальной максимальной цены контрактов во время аукционов и по результатам проведенной экспертизы Москва смогла значительно сэкономить бюджетные средства. Сумма экономии составила 108,9 миллиарда рублей.
В пресс-службе добавили, что экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Ее проводят для тех контрактов, сумма которых составляет свыше 30 миллионов рублей, а также если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше (в случае закупки по 223-ФЗ). В столице экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров), за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет городской ДЭПР.