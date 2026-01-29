Экономия в госзакупках в столице составила свыше 100 миллиардов рублей

© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В прошлом году столичным заказчикам удалось сэкономить в госзакупках свыше 100 миллиардов рублей благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в ходе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

По ее словам, в прошлом году в конкурентных закупках принимали участие как минимум четыре поставщика на один лот.

"Таким образом обеспечивается высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов. Кроме того, экономия в закупках достигается благодаря экспертизе начальных максимальных цен контрактов (договоров) – механизму, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Заммэра уточнила также, что в прошлом году эксперты выдали 2,8 тысячи этих заключений.

Багреева добавила: с помощью снижения начальной максимальной цены контрактов во время аукционов и по результатам проведенной экспертизы Москва смогла значительно сэкономить бюджетные средства. Сумма экономии составила 108,9 миллиарда рублей.