Юрист назвала пять самых популярных мошеннических схем 2025 года

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Схемы с "безопасным счетом", псевдоинвестициями и фишинговыми сайтами были самыми распространенными у мошенников в 2025 году, сообщила РИА Новости председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.

"Безопасный счет" - классика последних лет, которая никуда не ушла. Мошенники звонят под видом специалистов банка, Центробанка России , МВД РФ, ФСБ , сообщают человеку о подозрительных операциях, оформлении кредитов или снятии денег со вкладов и убеждают срочно перевести накопления "для сохранности", - сказала юрист.

Богданова напомнила, что правоохранители и банковские сотрудники никогда не просят перевести деньги на "безопасный счет".

Она отметила, что в прошлом году также часто фиксировались мошеннические схемы с лжеброкерами и псевдоинвестициями. Злоумышленники создают фейковые инвестиционные платформы, чаще всего под видом инвестиций в криптовалюты, акции или "закрытых стратегий", обещают доход выше рынка и показывают якобы рост в личном кабинете, а затем исчезают вместе с деньгами.

Кроме того, по словам юриста, у мошенников популярны фишинг и поддельные сайты: преступники отправляют жертвам СМС, сообщения в мессенджерах или письма на почту от якобы маркетплейсов, "Госуслуг" либо служб доставки.

"Одна ссылка - и человек сам передает мошенникам доступ к карте или аккаунту", - предупредила юрист.

Богданова добавила, что в прошлом году аферисты часто использовали схему с предоплатой за несуществующие товары и услуги, особенно на маркетплейсах, сайтах для объявлений и в соцсетях. Признаками такой мошеннической уловки являются цена ниже рынка, срочность, а также просьба перевести деньги напрямую, а не через сервис. После оплаты "товара" продавец исчезает.

По ее словам, мошенники также часто прибегают к схемам с угрозами.