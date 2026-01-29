Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов
19:18 29.01.2026
В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов
В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов
Морозы до минус 27 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.01.2026
московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов

Леус: морозы до минус 27 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Морозы до минус 27 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ближайшую ночь по области местами до минус 20", - сказал Леус.
Синоптик уточнил, что в пятницу днем температура воздуха в Подмосковье составит от минус 10 до минус 15 градусов.
"С 31 января по 2 февраля по ночам по области до минус 27 градусов", - подчеркнул Леус.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
28 января, 15:37
 
