В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов
Морозы до минус 27 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.01.2026
