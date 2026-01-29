В Подмосковье придут морозы до минус 27 градусов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Морозы до минус 27 градусов придут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С 31 января по 2 февраля по ночам по области до минус 27 градусов", - подчеркнул Леус.