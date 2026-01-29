Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Политическая конъюнктура позволяет Бухаресту рассчитывать на аннексию Молдавии с подачи властей республики, заявил журналистам депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш.

"В Бухаресте сформировался некий национальный политический консенсус на тему объединения, хотя опросы общественного мнения не показывают единодушия в рядах рядовых румын. Сейчас вот сложилась новая конъюнктура, которая позволяет Бухаресту рассчитывать на то, чтобы аннексировать Молдавию", - сказал Старыш.

Он отметил, что тема возможного объединения двух стран в последнее время обсуждается слишком активно с подачи румынского и молдавского руководства.

"Я думаю, что они (власти обеих стран - ред.) очень верят, что сложится такая ситуация, когда мировое сообщество может закрыть на это глаза, а они смогут протащить объединение безо всяких референдумов. И я думаю, что это их какая-то стратегическая цель", - добавил Старыш.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.