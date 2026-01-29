https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071096392.html
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат - РИА Новости, 29.01.2026
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат
Политическая конъюнктура позволяет Бухаресту рассчитывать на аннексию Молдавии с подачи властей республики, заявил журналистам депутат молдавского парламента от РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:55:00+03:00
2026-01-29T22:55:00+03:00
2026-01-29T22:55:00+03:00
в мире
молдавия
бухарест
румыния
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071088040.html
https://ria.ru/20260129/ekspert-2071046365.html
молдавия
бухарест
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, бухарест, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Бухарест, Румыния, Майя Санду
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат
Депутат Старыш: Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Политическая конъюнктура позволяет Бухаресту рассчитывать на аннексию Молдавии с подачи властей республики, заявил журналистам депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш.
"В Бухаресте
сформировался некий национальный политический консенсус на тему объединения, хотя опросы общественного мнения не показывают единодушия в рядах рядовых румын. Сейчас вот сложилась новая конъюнктура, которая позволяет Бухаресту рассчитывать на то, чтобы аннексировать Молдавию", - сказал Старыш.
Он отметил, что тема возможного объединения двух стран в последнее время обсуждается слишком активно с подачи румынского и молдавского руководства.
"Я думаю, что они (власти обеих стран - ред.) очень верят, что сложится такая ситуация, когда мировое сообщество может закрыть на это глаза, а они смогут протащить объединение безо всяких референдумов. И я думаю, что это их какая-то стратегическая цель", - добавил Старыш.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.