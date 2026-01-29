Рейтинг@Mail.ru
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат - РИА Новости, 29.01.2026
22:55 29.01.2026
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат - РИА Новости, 29.01.2026
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат
Политическая конъюнктура позволяет Бухаресту рассчитывать на аннексию Молдавии с подачи властей республики, заявил журналистам депутат молдавского парламента от РИА Новости, 29.01.2026
в мире, молдавия, бухарест, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Бухарест, Румыния, Майя Санду
Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию, считает депутат

Депутат Старыш: Бухарест рассчитывает в будущем аннексировать Молдавию

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Политическая конъюнктура позволяет Бухаресту рассчитывать на аннексию Молдавии с подачи властей республики, заявил журналистам депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш.
Бухаресте сформировался некий национальный политический консенсус на тему объединения, хотя опросы общественного мнения не показывают единодушия в рядах рядовых румын. Сейчас вот сложилась новая конъюнктура, которая позволяет Бухаресту рассчитывать на то, чтобы аннексировать Молдавию", - сказал Старыш.
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат
Вчера, 21:32
Он отметил, что тема возможного объединения двух стран в последнее время обсуждается слишком активно с подачи румынского и молдавского руководства.
"Я думаю, что они (власти обеих стран - ред.) очень верят, что сложится такая ситуация, когда мировое сообщество может закрыть на это глаза, а они смогут протащить объединение безо всяких референдумов. И я думаю, что это их какая-то стратегическая цель", - добавил Старыш.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику
Вчера, 17:26
 
