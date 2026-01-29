Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии находятся в политической кабале у Румынии, поэтому вынуждены терпеть унижения со стороны Бухареста, заявила экс-депутат парламента республики Марина Таубер.
Управление учета населения Румынии ранее сообщило об аннулировании более 160 тысяч удостоверений личности страны, большая часть которых была выдана гражданам Молдавии. Поводом для аннулирования документов стали махинации с пропиской, румынское законодательство запрещает указывать адресом прописки жилье, в котором зарегистрированы более десяти человек, за исключением членов семьи.
"Кишинёв же на очередной плевок в свой адрес отвечает унизительным бессилием: когда у наших граждан отбирают документы — МИД, который обязан защищать права молдаван за рубежом, просто умывает руки. Партия "Действие и солидарность" боится даже пискнуть, потому что находятся в политической кабале, им проще пожертвовать собственным народом", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она отметила, что многие граждане Молдавии узнали, что лишились румынских документов, случайным образом, а Кишинев отказывается вмешиваться в ситуацию. Таубер полагает, что таким образом Бухарест ответил на мечты президента Молдавии Майи Санду об объединении страны с Румынией.
"Если кого и стоит лишать румынских паспортов, так это не простых людей, а Майю Санду и ее подельников, которые не знают ни закона, ни чести, ни совести, ни здравого смысла", - добавила экс-депутат.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.