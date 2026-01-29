Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии находятся в политической кабале у Румынии, поэтому вынуждены терпеть унижения со стороны Бухареста, заявила экс-депутат парламента республики Марина Таубер.

Управление учета населения Румынии ранее сообщило об аннулировании более 160 тысяч удостоверений личности страны, большая часть которых была выдана гражданам Молдавии . Поводом для аннулирования документов стали махинации с пропиской, румынское законодательство запрещает указывать адресом прописки жилье, в котором зарегистрированы более десяти человек, за исключением членов семьи.

"Кишинёв же на очередной плевок в свой адрес отвечает унизительным бессилием: когда у наших граждан отбирают документы — МИД, который обязан защищать права молдаван за рубежом, просто умывает руки. Партия "Действие и солидарность" боится даже пискнуть, потому что находятся в политической кабале, им проще пожертвовать собственным народом", - написала Таубер в своем Telegram-канале.

Она отметила, что многие граждане Молдавии узнали, что лишились румынских документов, случайным образом, а Кишинев отказывается вмешиваться в ситуацию. Таубер полагает, что таким образом Бухарест ответил на мечты президента Молдавии Майи Санду об объединении страны с Румынией.

"Если кого и стоит лишать румынских паспортов, так это не простых людей, а Майю Санду и ее подельников, которые не знают ни закона, ни чести, ни совести, ни здравого смысла", - добавила экс-депутат.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.