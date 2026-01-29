Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071088040.html
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат - РИА Новости, 29.01.2026
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат
Власти Молдавии находятся в политической кабале у Румынии, поэтому вынуждены терпеть унижения со стороны Бухареста, заявила экс-депутат парламента республики... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:32:00+03:00
2026-01-29T21:32:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
бухарест
майя санду
марина таубер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_0:46:3509:2020_1920x0_80_0_0_07067cfc82319b270b3a2a62c99e8cd3.jpg
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071079994.html
https://ria.ru/20260129/ekspert-2071046365.html
молдавия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_721:0:3450:2047_1920x0_80_0_0_8877552cfc7d2d68984a9d31cbe3d704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, бухарест, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Майя Санду, Марина Таубер
Власти Молдавии терпят унижения от Румынии, заявила экс-депутат

Таубер: власти Молдавии терпят унижения, будучи в политической кабале у Румынии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДепутат молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Депутат молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии находятся в политической кабале у Румынии, поэтому вынуждены терпеть унижения со стороны Бухареста, заявила экс-депутат парламента республики Марина Таубер.
Управление учета населения Румынии ранее сообщило об аннулировании более 160 тысяч удостоверений личности страны, большая часть которых была выдана гражданам Молдавии. Поводом для аннулирования документов стали махинации с пропиской, румынское законодательство запрещает указывать адресом прописки жилье, в котором зарегистрированы более десяти человек, за исключением членов семьи.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Молдавии считают, что правящая партия превращается в тоталитарную секту
Вчера, 20:20
"Кишинёв же на очередной плевок в свой адрес отвечает унизительным бессилием: когда у наших граждан отбирают документы — МИД, который обязан защищать права молдаван за рубежом, просто умывает руки. Партия "Действие и солидарность" боится даже пискнуть, потому что находятся в политической кабале, им проще пожертвовать собственным народом", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она отметила, что многие граждане Молдавии узнали, что лишились румынских документов, случайным образом, а Кишинев отказывается вмешиваться в ситуацию. Таубер полагает, что таким образом Бухарест ответил на мечты президента Молдавии Майи Санду об объединении страны с Румынией.
"Если кого и стоит лишать румынских паспортов, так это не простых людей, а Майю Санду и ее подельников, которые не знают ни закона, ни чести, ни совести, ни здравого смысла", - добавила экс-депутат.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, что должна сделать Молдавия, чтобы спасти экономику
Вчера, 17:26
 
В миреМолдавияРумынияБухарестМайя СандуМарина Таубер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала