В Молдавии считают, что правящая партия превращается в тоталитарную секту
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Члены правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) превращаются в тоталитарную секту, заявил один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Марк Ткачук.
"У меня сложилось впечатление, что каждый депутат ПДС по отдельности — не все, конечно, — вполне вменяемые люди. Но когда они собираются вместе, то превращаются в тоталитарную секту. Они начинают стучать ногами, радоваться, кивать головами и говорить, как здорово, что никогда до этого такого не происходило", - заявил Ткачук журналистам.
Он отметил, что никогда раньше не видел такого поведения в политике, поэтому представителей ПДС сложно воспринимать как привычных политических оппонентов.
"Нынешняя парламентская оппозиция должна понимать: если она будет вести себя как планктон, её время очень быстро закончится. Представители ПДС найдут ещё 4–5 депутатов, заплатят им пару миллионов, проголосуют за Майю Санду
в качестве президента в третий раз (путем изменения конституции - ред.) — и на этом история закончится", — заявил Ткачук.
Власти Молдавии
перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.