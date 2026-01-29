В Молдавии считают, что правящая партия превращается в тоталитарную секту

"У меня сложилось впечатление, что каждый депутат ПДС по отдельности — не все, конечно, — вполне вменяемые люди. Но когда они собираются вместе, то превращаются в тоталитарную секту. Они начинают стучать ногами, радоваться, кивать головами и говорить, как здорово, что никогда до этого такого не происходило", - заявил Ткачук журналистам.