Рейтинг@Mail.ru
Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071042142.html
Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии
Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии - РИА Новости, 29.01.2026
Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии
Власти Молдавии для пополнения госбюджета собираются ввести новую схему "ограбления граждан" через переоценку недвижимости, результатом которой станет рост... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:10:00+03:00
2026-01-29T17:10:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20260129/moldaviya-2071027911.html
https://ria.ru/20260129/sng-2070919207.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах
Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии

Экс-глава Гагаузии назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии для пополнения госбюджета собираются ввести новую схему "ограбления граждан" через переоценку недвижимости, результатом которой станет рост налогов и сборов, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Даже за скромные квартиры правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) повысит налоги в два–три раза, а за сделки с недвижимостью заставит платить грабительские суммы… Последствия ПДС-овской "реформы" предельно ясны: разрушение рынка недвижимости; лишение молодых людей (и не только) реальных шансов на собственное жилье; ограбление граждан за счет более высоких налогов и сборов", - написала Влах в своем блоге, отметив, что это "новая схема ограбления населения, которую запустила власть".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Политолог оценил шансы Молдавии на вступление в ЕС
Вчера, 16:11
По ее мнению, власти намеренно смещают акценты и скрывают, что у переоценки недвижимости на самом деле есть предельно банальная цель — закрыть дыры в бюджете. Политик также уверена, что власти искажают правду, когда говорят, что "эта оценка не ведет автоматически к росту налогов на недвижимость, поскольку каждый орган местной власти устанавливает коэффициент налогообложения для своей территории".
"Да, налог на недвижимость устанавливается местными властями, но он рассчитывается исходя из оценочной стоимости имущества, то есть из кадастровых оценок. Следовательно, рост стоимости недвижимости автоматически приведет к увеличению сумм, которые граждане будут платить в виде налогов. А вершина цинизма ПДС заключается в том, что они вообще не говорят о так называемом налоге на роскошь, который поступает не в местные бюджеты, а в государственный", - отметила Влах, подчеркнув, что после переоценки стоимости недвижимости значительная часть граждан внезапно окажется плательщиками налога на роскошь, даже если речь идет о весьма скромном жилье.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Молдавия собирается остаться в некоторых соглашениях СНГ, заявил Лебедев
Вчера, 10:17
 
В миреМолдавияГагаузияИрина Влах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала