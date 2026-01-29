Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Власти Молдавии для пополнения госбюджета собираются ввести новую схему "ограбления граждан" через переоценку недвижимости, результатом которой станет рост налогов и сборов, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Даже за скромные квартиры правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) повысит налоги в два–три раза, а за сделки с недвижимостью заставит платить грабительские суммы… Последствия ПДС-овской "реформы" предельно ясны: разрушение рынка недвижимости; лишение молодых людей (и не только) реальных шансов на собственное жилье; ограбление граждан за счет более высоких налогов и сборов", - написала Влах в своем блоге, отметив, что это "новая схема ограбления населения, которую запустила власть".
По ее мнению, власти намеренно смещают акценты и скрывают, что у переоценки недвижимости на самом деле есть предельно банальная цель — закрыть дыры в бюджете. Политик также уверена, что власти искажают правду, когда говорят, что "эта оценка не ведет автоматически к росту налогов на недвижимость, поскольку каждый орган местной власти устанавливает коэффициент налогообложения для своей территории".
"Да, налог на недвижимость устанавливается местными властями, но он рассчитывается исходя из оценочной стоимости имущества, то есть из кадастровых оценок. Следовательно, рост стоимости недвижимости автоматически приведет к увеличению сумм, которые граждане будут платить в виде налогов. А вершина цинизма ПДС заключается в том, что они вообще не говорят о так называемом налоге на роскошь, который поступает не в местные бюджеты, а в государственный", - отметила Влах, подчеркнув, что после переоценки стоимости недвижимости значительная часть граждан внезапно окажется плательщиками налога на роскошь, даже если речь идет о весьма скромном жилье.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.