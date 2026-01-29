Влах назвала грабежом повышение налогов на недвижимость в Молдавии

По ее мнению, власти намеренно смещают акценты и скрывают, что у переоценки недвижимости на самом деле есть предельно банальная цель — закрыть дыры в бюджете. Политик также уверена, что власти искажают правду, когда говорят, что "эта оценка не ведет автоматически к росту налогов на недвижимость, поскольку каждый орган местной власти устанавливает коэффициент налогообложения для своей территории".

"Да, налог на недвижимость устанавливается местными властями, но он рассчитывается исходя из оценочной стоимости имущества, то есть из кадастровых оценок. Следовательно, рост стоимости недвижимости автоматически приведет к увеличению сумм, которые граждане будут платить в виде налогов. А вершина цинизма ПДС заключается в том, что они вообще не говорят о так называемом налоге на роскошь, который поступает не в местные бюджеты, а в государственный", - отметила Влах, подчеркнув, что после переоценки стоимости недвижимости значительная часть граждан внезапно окажется плательщиками налога на роскошь, даже если речь идет о весьма скромном жилье.