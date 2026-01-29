Рейтинг@Mail.ru
16:11 29.01.2026
Политолог оценил шансы Молдавии на вступление в ЕС
в мире, молдавия, румыния, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Евросоюз
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Полететь в космос для Молдавии сейчас реалистичнее, чем вступить в ЕС или объединиться с Румынией, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Ранее лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил, что намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией на ближайшем заседании парламента. Президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"И объединение с Румынией, и вступление в ЕС для Молдавии сейчас нереалистичны. Образно говоря, полететь в космос для Молдавии сейчас гораздо реалистичнее", - сказал Лисневский в эфире телеканала "Первый в Молдавии".
По его словам, обрушившаяся на республику непогода - сначала снег, потом гололед - показали, что власти не могут справиться даже с простыми ситуациями, которые можно предвидеть, не говоря уже о таких серьезных вопросах, как объединение с Румынией или вступление в ЕС. "Люди, которые ни разу не садились за руль автомобиля, обсуждают, как они будут ездить по гоночной трассе. Можно, конечно, умиляться, но когда ты видишь, что они садятся в гоночный болид, это настораживает, потому что приведет к катастрофе", - отметил Лисневский.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
В миреМолдавияРумынияМайя СандуЕвросоюз
 
 
