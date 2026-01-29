Рейтинг@Mail.ru
10:18 29.01.2026 (обновлено: 11:19 29.01.2026)
Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек
Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек
в мире, молдавия, снг, сергей лебедев
В мире, Молдавия, СНГ, Сергей Лебедев
Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек

Лебедев: Молдавия не направляла в органы СНГ заявление о выходе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Молдавия не направляла в органы СНГ заявление о выходе из Содружества, сообщил журналистам генсек СНГ Сергей Лебедев.
"В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ, но это только заявление. Такие заявления уже были. … Конечно, должно приступить заявление от руководства Молдовы относительно выхода. А потом уже начнется процедура выхода", - сказал Лебедев журналистам.
По его словам, заявлений о выходе из СНГ было очень много. "Но на деле выход сопровождается целым рядом процедур в течение года", - сказал Лебедев. Он подчеркнул, что никакой конкретики в этом вопросе нет. "Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны. Поэтому, что касается конкретики, как это будет происходить, действительно ли это последует за заявлениями о выходе из СНГ и как будет осуществляться участие Молдавии в других соглашениях в рамках СНГ: поживем - увидим", - сказал Лебедев.
Он сообщил также, что в случае начала процедуры выхода Молдавии из СНГ будут смотреть, в каких соглашениях в рамках Содружества она участвует, а в каких - нет. "Она постепенно выходит из соглашений в рамках СНГ. Сейчас уже вышла из нескольких, но это незначительное количество", - сказал Лебедев.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
 
В миреМолдавияСНГСергей Лебедев
 
 
