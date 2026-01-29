https://ria.ru/20260129/moldaviya-2070919462.html
Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Молдавия не направляла в органы СНГ заявление о выходе из Содружества, сообщил журналистам генсек СНГ Сергей Лебедев.
"В марте они собираются выйти из основополагающих документов СНГ
, но это только заявление. Такие заявления уже были. … Конечно, должно приступить заявление от руководства Молдовы
относительно выхода. А потом уже начнется процедура выхода", - сказал Лебедев
журналистам.
По его словам, заявлений о выходе из СНГ было очень много. "Но на деле выход сопровождается целым рядом процедур в течение года", - сказал Лебедев. Он подчеркнул, что никакой конкретики в этом вопросе нет. "Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны. Поэтому, что касается конкретики, как это будет происходить, действительно ли это последует за заявлениями о выходе из СНГ и как будет осуществляться участие Молдавии в других соглашениях в рамках СНГ: поживем - увидим", - сказал Лебедев.
Он сообщил также, что в случае начала процедуры выхода Молдавии из СНГ будут смотреть, в каких соглашениях в рамках Содружества она участвует, а в каких - нет. "Она постепенно выходит из соглашений в рамках СНГ. Сейчас уже вышла из нескольких, но это незначительное количество", - сказал Лебедев.