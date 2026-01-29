Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек

По его словам, заявлений о выходе из СНГ было очень много. "Но на деле выход сопровождается целым рядом процедур в течение года", - сказал Лебедев. Он подчеркнул, что никакой конкретики в этом вопросе нет. "Молдавия собирается остаться в целом ряде соглашений в рамках СНГ, которые выгодны. Поэтому, что касается конкретики, как это будет происходить, действительно ли это последует за заявлениями о выходе из СНГ и как будет осуществляться участие Молдавии в других соглашениях в рамках СНГ: поживем - увидим", - сказал Лебедев.