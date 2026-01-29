Рейтинг@Mail.ru
Молдавия уже вышла из нескольких соглашений Содружества, заявил генсек СНГ
10:18 29.01.2026
Молдавия уже вышла из нескольких соглашений Содружества, заявил генсек СНГ
Молдавия уже вышла из нескольких соглашений Содружества, заявил генсек СНГ

© РИА Новости / Алексей Никольский
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве. Архивное фото
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Молдавия уже вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ, сообщил журналистам генсек СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, в случае начала процедуры выхода из СНГ будут смотреть, в каких соглашениях Кишинев участвует, а в каких - нет.
"Она постепенно выходит из соглашений в рамках СНГ. Сейчас уже вышли из нескольких, но это незначительное количество", - сказал Лебедев.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
 
