Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, считает депутат

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, а власть хранит молчание, не предлагая никаких действий, заявил депутат от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.

"Мы видим полную тишину. Премьер исчез, профильные министерства — социального обеспечения и здравоохранения — молчат. Не было ни заявлений, не представлено обществу никаких планов, что они собираются делать в 2026 году по пунктам, они даже проблемы не обозначили, которые есть в стране. И это реальность, с которой нельзя мириться", — заявил Односталко на брифинге.

Депутат напомнил, что по официальным данным статистики, каждая третья семья в Молдавии живет в нищете, а в центральных районах страны уровень нищеты достигает 47%. При этом по данным политика, в 2025 году в Молдавии родилось всего 9,02 ребенка на тысячу жителей — худший показатель за всю историю страны.

"Это результаты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), это результаты (президента Молдавии – ред.) Майи Санду . Мы не просто не развиваемся — мы исчезаем. За последние 10 лет страна потеряла почти 14% населения… Сегодня 15,4% населения живет в крайней нищете, при прожиточном минимуме 3050 леев (181,4 доллара – ред.), который треть страны не в состоянии обеспечить", — подчеркнул депутат.

Односталко также отметил, что за последние пять лет инфляция составила 69%, при этом тарифы на коммунальные услуги и продукты питания выросли минимум вдвое. Он заявил, что фракция социалистов уже подготовила конкретные решения по преодолению демографического кризиса и снижению уровня бедности, которые будут представлены в парламенте на следующей неделе.