Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, считает депутат - РИА Новости, 29.01.2026
16:31 29.01.2026
Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, считает депутат
Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, считает депутат
2026
Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, считает депутат

Односталко: Молдавия переживает демографический кризис, а власть хранит молчание

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Молдавия переживает демографический кризис и рост бедности, а власть хранит молчание, не предлагая никаких действий, заявил депутат от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.
"Мы видим полную тишину. Премьер исчез, профильные министерства — социального обеспечения и здравоохранения — молчат. Не было ни заявлений, не представлено обществу никаких планов, что они собираются делать в 2026 году по пунктам, они даже проблемы не обозначили, которые есть в стране. И это реальность, с которой нельзя мириться", — заявил Односталко на брифинге.
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
Вчера, 11:38
Депутат напомнил, что по официальным данным статистики, каждая третья семья в Молдавии живет в нищете, а в центральных районах страны уровень нищеты достигает 47%. При этом по данным политика, в 2025 году в Молдавии родилось всего 9,02 ребенка на тысячу жителей — худший показатель за всю историю страны.
"Это результаты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), это результаты (президента Молдавии – ред.) Майи Санду. Мы не просто не развиваемся — мы исчезаем. За последние 10 лет страна потеряла почти 14% населения… Сегодня 15,4% населения живет в крайней нищете, при прожиточном минимуме 3050 леев (181,4 доллара – ред.), который треть страны не в состоянии обеспечить", — подчеркнул депутат.
Односталко также отметил, что за последние пять лет инфляция составила 69%, при этом тарифы на коммунальные услуги и продукты питания выросли минимум вдвое. Он заявил, что фракция социалистов уже подготовила конкретные решения по преодолению демографического кризиса и снижению уровня бедности, которые будут представлены в парламенте на следующей неделе.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Таубер назвала причину падения Молдавии в рейтинге верховенства права
28 января, 22:39
 
