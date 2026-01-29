Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ

КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов предлагает в 2026 году ввести мораторий на закрытие и реорганизацию учебных заведений в стране, сообщила депутат от политформирования Алла Урсу-Анточ.

"В сфере образования партия выступает за: деполитизацию системы образования; введение моратория на закрытие и реорганизацию учебных заведений; повышение зарплат учителей на 30%; пересмотр механизма финансирования "на ученика"; увеличение финансирования малых школ на 20% и их софинансирование из местных бюджетов", - представила на брифинге предложения социалистов на 2026 год Урсу-Анточ.

По данным депутата, десятки и сотни учебных заведений уже были закрыты, а в текущем году власти готовятся реорганизовать более 70 образовательных учреждений.

"Это не реформа — это личная трагедия для тысячи семей, чьи дети лишаются доступа к образованию", — подчеркнула она, напомнив, что более 43% сельского населения уже живет за чертой бедности.

Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.