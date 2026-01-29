Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 29.01.2026 (обновлено: 20:12 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/moldavija-2070998616.html
Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ
Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ - РИА Новости, 29.01.2026
Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ
Оппозиционная молдавская Партия социалистов предлагает в 2026 году ввести мораторий на закрытие и реорганизацию учебных заведений в стране, сообщила депутат от... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:01:00+03:00
2026-01-29T20:12:00+03:00
в мире
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251126/moldavija-2057757181.html
https://ria.ru/20260118/sandu-2068601439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон
В мире, Игорь Додон
Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на закрытие школ

Молдавские социалисты предлагают ввести мораторий на реорганизацию школ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов предлагает в 2026 году ввести мораторий на закрытие и реорганизацию учебных заведений в стране, сообщила депутат от политформирования Алла Урсу-Анточ.
"В сфере образования партия выступает за: деполитизацию системы образования; введение моратория на закрытие и реорганизацию учебных заведений; повышение зарплат учителей на 30%; пересмотр механизма финансирования "на ученика"; увеличение финансирования малых школ на 20% и их софинансирование из местных бюджетов", - представила на брифинге предложения социалистов на 2026 год Урсу-Анточ.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Оппозиция в Молдавии потребовала ввести мораторий на закрытие сельских школ
26 ноября 2025, 16:15
По данным депутата, десятки и сотни учебных заведений уже были закрыты, а в текущем году власти готовятся реорганизовать более 70 образовательных учреждений.
"Это не реформа — это личная трагедия для тысячи семей, чьи дети лишаются доступа к образованию", — подчеркнула она, напомнив, что более 43% сельского населения уже живет за чертой бедности.
Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава молдавских социалистов, экс-президент Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу. Первые манифестации прошли в конце декабря прошлого года.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
18 января, 13:42
 
В миреИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала