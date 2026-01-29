Рейтинг@Mail.ru
16:59 29.01.2026
Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр
Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Мишустин утвердил минимальный размер среднесуточной аудитории маркетплейсов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Цифровая площадка для включения в специальный реестр должна иметь минимальный размер среднесуточной аудитории в 100 тысяч человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Утверждены дополнительные критерии включения различных сервисов в соответствующий реестр маркетплейсов, заказов такси, продуктов и других услуг. Так, минимальный размер среднесуточной аудитории интернет-площадки определен на уровне 100 тысяч человек", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Мишустин заявил о создании условий для развития платформенной экономики
Вчера, 15:20
Он добавил, что такие рамки должны стимулировать платформу к росту и борьбе с контрафактом.
Минэкономразвития России будет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано в четверг. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.
Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара.
Мишустин поручил разработать защиту от продажи контрафакта на маркетплейсах
12 декабря 2025, 10:02
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
