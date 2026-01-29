Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Цифровая площадка для включения в специальный реестр должна иметь минимальный размер среднесуточной аудитории в 100 тысяч человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

« "Утверждены дополнительные критерии включения различных сервисов в соответствующий реестр маркетплейсов, заказов такси, продуктов и других услуг. Так, минимальный размер среднесуточной аудитории интернет-площадки определен на уровне 100 тысяч человек", - сказал Мишустин , выступая на заседании правительства.

Он добавил, что такие рамки должны стимулировать платформу к росту и борьбе с контрафактом.

Минэкономразвития России будет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано в четверг. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.