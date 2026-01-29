https://ria.ru/20260129/mishustin-2071039918.html
Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр
Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр - РИА Новости, 29.01.2026
Мишустин назвал критерий для включения цифровых площадок в спецреестр
Цифровая площадка для включения в специальный реестр должна иметь минимальный размер среднесуточной аудитории в 100 тысяч человек, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:59:00+03:00
2026-01-29T16:59:00+03:00
2026-01-29T16:59:00+03:00
Мишустин утвердил минимальный размер среднесуточной аудитории маркетплейсов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Цифровая площадка для включения в специальный реестр должна иметь минимальный размер среднесуточной аудитории в 100 тысяч человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Утверждены дополнительные критерии включения различных сервисов в соответствующий реестр маркетплейсов, заказов такси, продуктов и других услуг. Так, минимальный размер среднесуточной аудитории интернет-площадки определен на уровне 100 тысяч человек", - сказал Мишустин
Он добавил, что такие рамки должны стимулировать платформу к росту и борьбе с контрафактом.
Минэкономразвития России
будет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано в четверг. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.
Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара.