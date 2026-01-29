Мишустин заявил о создании условий для развития платформенной экономики

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российское правительство продолжает создавать условия для развития в стране платформенной экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает формировать условия для развития платформенной экономики", - сказал он, выступая на заседании правительства.
В конце июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
